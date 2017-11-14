Глава Пентагона: ООН разрешила США воевать в Сирии

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ ООН разрешила США входить на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"ООН заявила, что мы в принципе можем охотиться за ИГ", - сказал Мэттис журналистам в ответ на вопрос, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии.

"Мы там для того, чтобы их (ИГ - ред.) убрать. Но это не значит, что мы просто уйдем, а там опять выскочит ИГ 2.0, а мы будем делать вид, что удивлены. Так что нам нужны усилия в Женеве под эгидой ООН, чтобы продвигаться дальше", - добавил Мэттис.

Совбез ООН не давал США разрешения на военные операции в Сирии.