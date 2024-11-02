Глава Пентагона обсудил с Умеровым укрепление ВПК Украины

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым укрепление военно-промышленного комплекса Украины.
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"Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления ВПК Украины для удовлетворения ее потребностей в обороне", - указано в тексте.
Кроме того, Остин предоставил Умерову обновленную информацию об американской помощи Киеву, а также обсудил с ним ход боевых действий.
Ранее США сообщили об обязательствах по предоставлению Украине очередного пакета военной помощи на сумму $425 млн.