Глава Пентагона обсудил с Умеровым укрепление ВПК Украины

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым укрепление военно-промышленного комплекса Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым укрепление военно-промышленного комплекса Украины.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Лидеры также отметили важность дальнейшего укрепления ВПК Украины для удовлетворения ее потребностей в обороне", - указано в тексте.

Кроме того, Остин предоставил Умерову обновленную информацию об американской помощи Киеву, а также обсудил с ним ход боевых действий.

Ранее США сообщили об обязательствах по предоставлению Украине очередного пакета военной помощи на сумму $425 млн.