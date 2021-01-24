Глава Пентагона обсудил с британским коллегой Россию и Китай

Новый шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с британским министром обороны Беном Уоллесом в телефонном разговоре в субботу Россию и Китай, а также военные операции в Ираке и Афганистане.

Новый шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с британским министром обороны Беном Уоллесом в телефонном разговоре в субботу Россию и Китай, а также военные операции в Ираке и Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби.

"Министры обсудили взгляды на решение стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес, включая меры реагирования на COVID-19, обеспокоенность в связи с набирающим силу Китаем, угрозы со стороны России и текущие операции в Ираке и Афганистане", - сказал он.

Остин также отметил важность повышения расходов королевства на оборону в рамках договоренностей по НАТО. "Министр выразил признательность Великобритании за приверженность нашему партнерству в сфере обороны и подчеркнул приверженность США НАТО", - заключил Кирби.