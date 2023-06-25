Глава Пентагона обсудил Россию с коллегами из "евротройки", Польши и Канады

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил ситуацию в России с коллегами из Великобритании, Германии, Канады, Польши и Франции.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера по итогам переговоров.
"Остин провел телефонные переговоры с министрами обороны Великобритании, Германии, Канады, Польши и Франции, чтобы обсудить ситуацию в России. Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации", - отметил Райдер.
Глава Пентагона "также подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится", сообщил пресс-секретарь.