Глава Пентагона объявил о создании Цифровой оборонной службы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В структуре Пентагона создается специальная Цифровая оборонная служба, в задачи которой входит разработка новейших технологий для американских вооруженных сил. Об этой и ряде других новых программ рассказал в среду министр обороны Эштон Картер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы хотим привлечь к работе в министерстве обороны наилучших специалистов в сфере инноваций", — сказал Картер, выступая в университете имени Джорджа Вашингтона. По его словам, "для этого создается Цифровая оборонная служба, которая позволит привлечь специалистов для решения наиболее сложных проблем".

Картер сообщил о том, то в рамках этой программы, а также серии других новых технологических проектов на работу в Пентагон переходят высокопоставленные сотрудники, имеющие опыт в профильных компаниях, в частности, в корпорации Google и других.

Кроме того, министр объявил о "расширении программы стажировок" гражданских специалистов в вооруженных силах. Он объяснил это необходимостью того, чтобы люди больше знали о военной службе. "В поколении моих родителей в трех четвертях американских семей были военнослужащие. Сейчас это касается только одной из четырех семей", — сказал он. По его словам, "если люди будут больше знать о нас, мы сможем лучше работать".