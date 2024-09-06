Глава Пентагона не считает актуальным вопрос о передаче Киеву более дальнобойного оружия

США считают, что у Украины есть собственные средства для поражения отдаленных от зоны боевых действий целей в РФ, и потому фокусируются на передаче других видов вооружения.

США считают, что у Украины есть собственные средства для поражения отдаленных от зоны боевых действий целей в РФ, и потому фокусируются на передаче других видов вооружения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"У самой Украины есть собственное оружие, более дальнобойное, чем ракеты ATACMS", - сказал он на пресс-конференции в ФРГ.

Так Остин ответил на вопрос, почему США на данный момент не хотят передавать Киеву более дальнобойное оружие, чем ракеты ATACMS.

"Я не думаю, что передача Украине какого-то одного типа вооружения может радикально изменить ситуацию", - добавил он, говоря о просьбах украинской стороны о дальнобойном оружии.

Остин отметил, что в этой ситуации задача Вашингтона - поставлять Киеву оружие, необходимое скорее для защиты именно украинской территории, а не для выполнения иных задач. "Я думаю, что в обозримом будущем мы будем концентрироваться на том, чтобы помогать им защищать свою территорию", - заявил министр обороны США.