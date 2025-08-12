О нас

Глава Пентагона не исключил возможность применения силы против мексиканских картелей

Глава Пентагона не исключил возможность применения силы против мексиканских картелей Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не исключает возможность авиаударов, использования беспилотников или иных мер силового воздействия против наркокартелей в Мексике в рамках борьбы с организованной преступностью.
12 августа 2025 г. 06:18
Глава Пентагона не исключил возможность применения силы против мексиканских картелей

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не исключает возможность авиаударов, использования беспилотников или иных мер силового воздействия против наркокартелей в Мексике в рамках борьбы с организованной преступностью.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос журналиста о вероятности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая удары с воздуха и использование БПЛА.

"Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — отметил Хегсет.

Официальных решений по данному вопросу в Пентагоне пока не озвучивали.

