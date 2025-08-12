Глава Пентагона не исключил возможность применения силы против мексиканских картелей

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не исключает возможность авиаударов, использования беспилотников или иных мер силового воздействия против наркокартелей в Мексике в рамках борьбы с организованной преступностью.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не исключает возможность авиаударов, использования беспилотников или иных мер силового воздействия против наркокартелей в Мексике в рамках борьбы с организованной преступностью.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос журналиста о вероятности отправки американских войск в Мексику или применения силы, включая удары с воздуха и использование БПЛА.

"Я не могу ничего раскрывать. Однако я не предупреждаю заранее, что американские войска будут в Мексике. Это не то, о чем я говорю", — отметил Хегсет.

Официальных решений по данному вопросу в Пентагоне пока не озвучивали.