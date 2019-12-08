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Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

Глава Пентагона Марк Эспер не исключает отправки дополнительных военных в Сирию в случае необходимости, передает Report со ссылкой на РИА Новости

На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили, достаточно ли у США сил в Сирии.

"Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы", - ответил Эспер.

По его словам, он постоянно консультируется с Объединенным комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было все, что необходимо для выполнения задач.

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