Глава Пентагона назвал учения в Черном море ключевым компонентом стратегии сдерживания

Учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в субботу в Twitter министр обороны США Ллойд Остин.

"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", - утверждал глава Пентагона. Он прикрепил к своему сообщению материал пресс-службы ВМС США о прошедших в Черном море учениях.