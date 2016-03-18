Глава Пентагона назвал страны, представляющие глобальную угрозу безопасности США

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время в мире существует пять глобальных угроз для безопасности США. Как сообщает Report со ссылкой на сайт военного ведомства этой страны, об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в комитете по вооруженным силам Сената США в ходе слушаний, посвященных оборонному бюджету на 2017 год.

На первое место среди глобальных угроз он поставил Россию, далее следуют Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм.

"Сегодняшняя ситуация в области безопасности резко отличается от того, что было последние 25 лет. Она требует новых подходов", — заявил глава Пентагона. При этом он охарактеризовал Россию и Китай как двух наиболее опасных конкурентов, которые развивают системы вооружений, ставящие под угрозу лидерство США в отдельных областях.

Э. Картер запросил военный бюджет в размере 582,7 млрд. долларов США, из которых 523,9 млрд. составляют базовый бюджет, а 58,8 млрд. долларов пойдут в фонд для проведения срочных операций за рубежом.