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    Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал свой уход в отставку в феврале 2019 года.

    Как передает Report, он выразил свою позицию в письме, которое опубликовал телеканал NBC на своей странице в Twitter.

    Уточняется, что глава Пентагона решил уйти в отставку для того, чтобы американский лидер Дональд Трамп смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

    "Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими... Я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции", — отметил он.

    Мэттис в своём письме подчеркнул, что США не смогут защитить свои интересы без поддержания крепких союзнических отношений и "проявления уважения к союзникам".

    Ранее Трамп объявил, что Мэттис уйдёт на пенсию в конце февраля 2019 года.

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