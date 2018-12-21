Мэттис заявил, что уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал свой уход в отставку в феврале 2019 года.

Как передает Report, он выразил свою позицию в письме, которое опубликовал телеканал NBC на своей странице в Twitter.

Уточняется, что глава Пентагона решил уйти в отставку для того, чтобы американский лидер Дональд Трамп смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими... Я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции", — отметил он.

Мэттис в своём письме подчеркнул, что США не смогут защитить свои интересы без поддержания крепких союзнических отношений и "проявления уважения к союзникам".

Ранее Трамп объявил, что Мэттис уйдёт на пенсию в конце февраля 2019 года.