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Глава Пентагона: НАТО продолжит укреплять восточный фланг

Глава Пентагона: НАТО продолжит укреплять восточный фланг НАТО продолжит укреплять восточный фланг в ответ на действия России.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 19:54
Глава Пентагона: НАТО продолжит укреплять восточный фланг

НАТО продолжит укреплять восточный фланг в ответ на действия России.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом глава Пентагона Ллойд Остин сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.

"То, чего Путин не хотел, а именно - усиления НАТО на фланге, именно это, он и увидит",- сказал глава оборонного ведомства США.

Остин отметил ценный вклад Польши в укрепление обороноспособности Украины в условиях напряженности с Москвой.

Глава Пентагона также указал на вероятность наплыва десятков тысяч беженцев к границам Польши в случае вторжения РФ в Украину.

"Пока еще есть время для дипломатии в разрешении кризиса", - добавил Ллойд Остин.

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Версия на английском языке Pentagon chief: NATO to continue beefing up eastern flank
Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: "NATO şərq cinahını gücləndirməyə davam edəcək"

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