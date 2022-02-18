Глава Пентагона: НАТО продолжит укреплять восточный фланг

НАТО продолжит укреплять восточный фланг в ответ на действия России.

НАТО продолжит укреплять восточный фланг в ответ на действия России.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом глава Пентагона Ллойд Остин сказал на совместной пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.

"То, чего Путин не хотел, а именно - усиления НАТО на фланге, именно это, он и увидит",- сказал глава оборонного ведомства США.

Остин отметил ценный вклад Польши в укрепление обороноспособности Украины в условиях напряженности с Москвой.

Глава Пентагона также указал на вероятность наплыва десятков тысяч беженцев к границам Польши в случае вторжения РФ в Украину.

"Пока еще есть время для дипломатии в разрешении кризиса", - добавил Ллойд Остин.