О нас

Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию

Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 16:53
Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III посетит на следующей неделе Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины", - сказано в пресс-релизе.

В Швецию он поедет 19 апреля, а в Германию - 21 апреля. На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии он обсудит ситуацию в Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе
Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе
14 апреля 2023 г. 16:39
В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже
В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже
14 апреля 2023 г. 16:05
Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя
Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя
14 апреля 2023 г. 11:57
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
14 апреля 2023 г. 11:44
Глава Минобороны Китая совершит визит в РФ 16-19 апреля
Глава Минобороны Китая совершит визит в РФ 16-19 апреля
14 апреля 2023 г. 11:21
В Аргентине зафиксировали рекордное число смертей от лихорадки денге
В Аргентине зафиксировали рекордное число смертей от лихорадки денге
14 апреля 2023 г. 08:54
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения
14 апреля 2023 г. 07:07
Боррель: Евросоюз не боится подъема Китая
Боррель: Евросоюз не боится подъема Китая
14 апреля 2023 г. 06:14
В Сирии нейтрализован один из лидеров YPG
ФотоВ Сирии нейтрализован один из лидеров YPG
14 апреля 2023 г. 05:43
Reuters: Швейцария готова сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям
Reuters: Швейцария готова сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям
14 апреля 2023 г. 04:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi