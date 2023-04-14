Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию, где состоится очередная встреча стран-доноров военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III посетит на следующей неделе Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и провести заседание контактной группы по обороне Украины", - сказано в пресс-релизе.

В Швецию он поедет 19 апреля, а в Германию - 21 апреля. На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии он обсудит ситуацию в Украине и новые поставки оружия туда с коллегами из 50 стран.