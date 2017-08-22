Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Ирак, через несколько дней после начала операции по освобождению Таль-Афара от террористов, передает Report cо ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в Ираке министр обороны США проведет переговоры о следующих шагах в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Операция по освобождению города Таль-Афар от ИГ началась 20 августа военными силами Ирака. Он находится в 80 км к западу от Мосула на севере страны.