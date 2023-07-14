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Глава Пентагона: Лидеры НАТО заверили Зеленского во вступлении в альянс

Глава Пентагона: Лидеры НАТО заверили Зеленского во вступлении в альянс Лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили президента Украины Владимира Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу.
Другие страны
14 июля 2023 г. 04:49
Глава Пентагона: Лидеры НАТО заверили Зеленского во вступлении в альянс
Ллойд Остин

Лидеры всех стран НАТО на встрече в Вильнюсе заверили президента Украины Владимира Зеленского, что его страна однажды присоединится к альянсу.

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании CNN заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Было просто замечательно видеть, как 31 страна одна за другой заверила его в том, что Украина присоединится к НАТО", - отметил глава Пентагона.

Остин не стал называть конкретных сроков, когда Украину примут в НАТО. На вопрос о том, достаточно ли для вступления завершить конфликт, Остин ответил, что прежде Киеву необходимо провести несколько реформ.

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Версия на азербайджанском языке Ostin NATO liderlərinin Zelenskini ölkəsinin Alyansa qoşulacağına əmin etdiklərini bildirib

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