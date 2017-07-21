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    Глава Пентагона: лидер ИГИЛ аль-Багдади жив

    Пока мы разыскиваем его© IRIB

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади предположительно жив, передает Report со ссылкой на Reuters.

    «Я думаю, что он жив и буду думать иначе, когда буду знать, что мы убили его. Но пока мы разыскиваем его... я предполагаю, что он жив», — сказал он.

    Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о смерти лидера ИГИЛ Аль-Багдади.

    16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.

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