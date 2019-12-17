​Глава Пентагона: КНДР намерена продолжить испытания

Министр обороны США Марк Эспер считает, что КНДР продолжит испытания, если не будет удовлетворена ходом двусторонних переговоров.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

"Мы наблюдали заявления об испытаниях. Я думаю, что испытания крайне вероятны, если власти КНДР не будут удовлетворены ходом переговорного процесса", - сказал Эспер. Он не уточнил, о каких именно испытаниях может идти речь.

Глава оборонного ведомства также отметил, что, согласно его опыту взаимодействия с северокорейскими коллегами, США следует продолжить переговоры по денуклеаризации. "Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века. Поэтому я знаком с их тактикой запугивания и считаю, что нам следует серьезно отнестись к этому и приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова".

Ранее свое разочарование по поводу возможного продолжения Пхеньяном разработок в ядерной сфере выразил президент США Дональд Трамп.