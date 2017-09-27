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    Глава Пентагона и генсек НАТО прибыли с визитом в Афганистан

    Мэттис стал первым членом КМ президента США, который прибыл в Афганистан после объявления стратегии США

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным местного телеканала, Мэттис стал первым членом кабинета министров президента США Дональда Трампа, который прибыл в Афганистан после объявления стратегии США.

    Ранее американский лидер заявил, что контингент США в Афганистане будет увеличен более чем на три тысячи военнослужащих, а их общее число превысит 14 тыс. человек.

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