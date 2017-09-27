Глава Пентагона и генсек НАТО прибыли с визитом в Афганистан

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным местного телеканала, Мэттис стал первым членом кабинета министров президента США Дональда Трампа, который прибыл в Афганистан после объявления стратегии США.

Ранее американский лидер заявил, что контингент США в Афганистане будет увеличен более чем на три тысячи военнослужащих, а их общее число превысит 14 тыс. человек.