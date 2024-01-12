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Глава Пентагона: Цель ударов США в Йемене - беспилотники и ракеты

Глава Пентагона: Цель ударов США в Йемене - беспилотники и ракеты Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.
Другие страны
12 января 2024 г. 07:55
Глава Пентагона: Цель ударов США в Йемене - беспилотники и ракеты

Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном от имени Остина на сайте минобороны США

"Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей", - отмечается в документе.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.

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Версия на азербайджанском языке Husilərə endirilən zərbələrin əsas hədəfi dron, raket və radarlardır

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