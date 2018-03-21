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    Глава партии Саркози назвал его задержание унизительным

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Председатель французской партии "Республиканцы" Лоран Вокье назвал "бессмысленным и унизительным" задержание экс-главы партии, бывшего президента страны Николя Саркози.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

    "По существу дела я доверяю юстиции. Но по форме — как понимать, что Николя Саркози, бывший президент республики, находится под стражей уже больше 10 часов. Унизительно и бессмысленно", - заявил Вокье.

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