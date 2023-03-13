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Глава Партии корсиканской нации: Решение суда о запрете языка – позор и несправедливость

Глава Партии корсиканской нации: Решение суда о запрете языка – позор и несправедливость Запрет на использование корсиканского языка в дебатах в Ассамблее Корсики является несправедливостью и позором.
Другие страны
13 марта 2023 г. 14:10

Запрет на использование корсиканского языка в дебатах в Ассамблее Корсики является несправедливостью и позором.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал LeMatin.ch, об этом заявил лидер Партии корсиканской нации Жан-Кристоф Анджелини.

По его словам, решение суда города Бастии о том, что французский является единственным языком, разрешенным при исполнении государственных обязанностей, звучит для корсиканцев как оскорбление.

В свою очередь, президент исполнительного совета острова, юрист и политический деятель Жиль Симеони и председатель ассамблеи Корсики Мария-Антуанетта Мопертюи заявили: "Смириться с такой ситуацией для нас немыслимо". Они также сообщили, что уже подали апелляцию на пересмотр этого решения.

Избранные депутаты-националисты считают, что это судебное решение и его мотивация только подтверждают абсолютную необходимость пересмотра Конституции, в частности, для того, чтобы гарантировать корсиканскому языку статус официального, что является необходимым условием его выживания и развития.

Партия сторонников независимости Core in Fronte также осудила это судебное решение в Твиттере, назвав его на корсиканском языке позорным.

Отметим, что суд города Бастия сослался на Конституцию Франции в своем постановлении о том, что французский является единственным языком, разрешенным при исполнении государственных обязанностей.

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