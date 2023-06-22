Глава парламента: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств

Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны

Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения последней своих обязательств.

Как передает Report , об этом сообщил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.

По его словам, турецкий парламент ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО. В противном случае Анкара не одобрит вступление в альянс этой страны.

"Турция ожидает от Швеции конкретного выполнения обязательств меморандума. Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", - сказал спикер турецкого парламента.