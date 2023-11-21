Глава парламента Молдовы отправился в Австрию с официальным визитом

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу с 21 по 23 ноября будет находиться в Австрии с официальным визитом.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу с 21 по 23 ноября будет находиться в Австрии с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, в Вене Гросу встретится с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

В программу визита также включены беседы с членами парламентской группы дружбы Австрии и Молдовы, а также парламентской Комиссии по внешней политике.

"Обсуждения будут касаться европейского пути Молдовы и того, как можно поддержать усилия нашей страны в евроинтеграции", – сообщили в пресс-службе парламента.

Запланированы встречи с федеральным министром по европейским и международным делам Александром Шалленбергом и федеральным министром труда и экономики Мартином Кохером.