Глава парламента Австрии откажется от иммунитета по делу о коррупции

Председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка попросит уполномоченный парламентский комитет лишить его иммунитета по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, расследующей дело с участием полит

Председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка попросит уполномоченный парламентский комитет лишить его иммунитета по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, расследующей дело с участием политика.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на офис спикера.

Прокуратура подозревает политика в попытке повлиять на расследование нарушений с финансированием Фонда Эрвина Прёлля.

Этот близкий к правящей Австрийской народной партии (АНП) некоммерческий фонд финансировался правительством федеральной земли Нижняя Австрия. В 2017 году фонд был распущен из-за отсутствия активности, а полученные субсидии были возвращены в бюджет Нижней Австрии.

Представляющий АНП Соботка был финансовым директором фонда до перехода на пост спикера парламента страны в 2017 году.