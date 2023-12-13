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Глава парламента Австрии откажется от иммунитета по делу о коррупции

Глава парламента Австрии откажется от иммунитета по делу о коррупции Председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка попросит уполномоченный парламентский комитет лишить его иммунитета по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, расследующей дело с участием полит
Другие страны
13 декабря 2023 г. 20:43
Глава парламента Австрии откажется от иммунитета по делу о коррупции

Председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка попросит уполномоченный парламентский комитет лишить его иммунитета по запросу прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями, расследующей дело с участием политика.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на офис спикера.

Прокуратура подозревает политика в попытке повлиять на расследование нарушений с финансированием Фонда Эрвина Прёлля.

Этот близкий к правящей Австрийской народной партии (АНП) некоммерческий фонд финансировался правительством федеральной земли Нижняя Австрия. В 2017 году фонд был распущен из-за отсутствия активности, а полученные субсидии были возвращены в бюджет Нижней Австрии.

Представляющий АНП Соботка был финансовым директором фонда до перехода на пост спикера парламента страны в 2017 году.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya parlamentinin rəhbəri korrupsiya işində toxunulmazlıqdan imtina edəcək

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