Глава Палестины извинился за антисемитские высказывания

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Лидер Палестины Махмуд Аббас принёс извинения за свои высказывания во время выступления, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал антисемитскими.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

Он извинился за то, что сказал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям не из-за своей религии, а из-за того, что занимались ростовщичеством.

Аббас заявил, что осуждает антисемитизм и назвал холокост "самым отвратительным преступлением в истории".

"Если люди были оскорблены моими заявлениями перед Палестинским национальным советом, особенно люди из еврейской веры, я прошу прощения у них", — указал глава Палестины.