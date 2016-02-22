Кандидат на пост президента Уганды в очередной раз задержан полицией

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Уганды задержала кандидата в президенты от оппозиционной партии Форум за демократические перемены Кизза Бесидже после получения информации о том, что партия планировала начать беспорядки в столице страны, Кампале.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на прошлой неделе полиция уже дважды задерживала Бесидже, но вскоре отпускала.

Отметим, что по результатам президентских выборов в Уганде на прошлой неделе, победу одержал действующий президент Йовери Мусевени, правящий страной 30 лет.