Глава оппозиции Британии покинет пост в случае штрафа за нарушение коронавирусных правил

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер пообещал, что покинет пост, если его признают виновным в нарушении коронавирусных правил и оштрафуют.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер пообещал, что покинет пост, если его признают виновным в нарушении коронавирусных правил и оштрафуют.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление глава парламентской оппозиции сделал в понедельник на фоне продолжающегося скандала вокруг главы британского правительства Бориса Джонсона, который ранее получил штраф за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время карантина.

"Я верю в честь, в порядочность и в принцип, согласно которому те, кто устанавливает правила, должны им следовать", - сказал Стармер, выступая перед журналистами. "Предельно ясно заявляю, что не был нарушен ни один закон, они соблюдались постоянно. Я просто перекусил, когда работал допоздна. Однако если полиция решит выписать мне штраф, то я, конечно же, приму правильное решение и подам в отставку", - добавил он.

Заместитель лидера партии Анджела Рейнер, которая также присутствовала на ужине в Дареме, подтвердила, что и она покинет свой пост, если получит штраф. Представители оппозиции с конца прошлого года призывают Джонсона и сотрудников премьерской канцелярии, участвовавших в скандальных вечеринках, уйти в отставку. Комментируя скандал, коснувшийся его самого, Стармер заявил, что те, кто обвиняет его в нарушении закона, "едва ли сами в это верят".