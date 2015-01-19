Глава ООН призвал остановить эскалацию боевых действий в Украине

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в районе Донецкого аэропорта, приведшей к многочисленным жертвам. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, Пан Ги Мун призвал не допустить дальнейшей гибели людей и немедленно прекратить боевые действия.

Генеральный секретарь призвал все стороны выполнить свои обязательства, принятые в рамках Минских договоренностей. По его словам, первым шагом должно стать немедленное и полное прекращение боевых действий.

Пан Ги Мун считает, что нужно любыми средствами избежать дальнейшего ухудшения ситуации, новых потерь и страданий людей. Он подчеркнул, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и возобновление подлинного мирного процесса с целью восстановления стабильности и территориальной целостности Украины.