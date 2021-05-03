Глава ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось", - сказал Дюжаррик. "Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости", - добавил он.

Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.