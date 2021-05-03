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Глава ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие

Глава ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие
Другие страны
3 мая 2021 г. 22:45
Глава ООН призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Кыргызстан и Таджикистан соблюдать перемирие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось", - сказал Дюжаррик. "Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости", - добавил он.

Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.

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