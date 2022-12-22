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Глава ООН обеспокоен запретом на учебу в университетах для афганских женщин

Глава ООН обеспокоен запретом на учебу в университетах для афганских женщин Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен тем, что талибы запрещают афганским женщинам и девушкам учиться в университетах.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 04:13
Глава ООН обеспокоен запретом на учебу в университетах для афганских женщин

Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен тем, что талибы запрещают афганским женщинам и девушкам учиться в университетах.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

"Отказ в образовании не только нарушит равноправие женщин и девушек, но и окажет разрушительное влияние на будущее страны. Генеральный секретарь призывает власти Афганистана де-факто обеспечить равный доступ к образованию для всех женщин и девушек в стране", - подчеркнул С. Дюжаррик.

Он отметил, что Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) продолжит встречи с соответствующими представителями талибов для обсуждения решения.

"Предпринимаемые талибами шаги по исключению афганских женщин и девочек из сферы образования, работы и других сфер жизни повышают риск принудительных и ранних браков и насилия в отношении женщин и девушек. В настоящее время ООН продолжает координацию и распределение гуманитарной помощи афганцам в регионе. По оценкам ООН, ограничение занятости женщин может привести к экономическим потерям в размере до 1 миллиарда долларов, что составляет примерно пять процентов валового внутреннего продукта Афганистана", - добавил Стефан Дюжаррик.

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Версия на азербайджанском языке BMT Əfqanıstanda qadın və qızların universitetlərə girişinə qadağa qoyulmasından narahatdır

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