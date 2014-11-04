Глава ООН обеспокоен ситуацией в Украине

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией в Украине и напоминает о своем заявлении от 29 октября относительно проведения так называемых "выборов" в Донецке и Луганске, которые прошли позавчера. Как сообщает Report, об этом в понедельник заявил Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь ООН подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН призывает все стороны вновь заявить о своей приверженности букве и духу Минских договоренностей - протокола и меморандума.

В своем заявлении от 29 октября Генеральный секретарь ООН заявил, что "осуждает запланированное на 2 ноября проведение вооруженными повстанческими группами на востоке Украины своих собственных "выборов" в нарушение конституции и национального законодательства".

Тогда же Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что эти "выборы" серьезно подорвут Минские договоренности и призвал все стороны к их реализации в полном объеме.

В заявлении от 29 октября глава ООН заявил о важности восстановления стабильности и обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.