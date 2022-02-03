Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус.

Как передает Report, об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест", - отметил он, добавив, что это случилось "крайне невовремя".

В то же время Ермак заверил, что продолжает работать и надеется восстановиться в ближайшее время. "Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги", - написал Ермак.

На следующей неделе ожидается встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). Эту информацию накануне подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На переговорах политсоветников Киев представляет Ермак.