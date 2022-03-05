Глава офиса Зеленского: Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшие дни

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией состоится "в ближайшие день-два", изменения в составе украинской делегации не планируются.

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегацией состоится "в ближайшие день-два", изменения в составе украинской делегации не планируются.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"В ближайший день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса", - сказал Подоляк.

По его словам, изменения в составе украинской делегации не планируются.