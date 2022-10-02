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Глава офиса президента Украины встретился с руководством производителя БПЛА Bayraktar

Глава офиса президента Украины встретился с руководством производителя БПЛА Bayraktar Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине.
Другие страны
2 октября 2022 г. 18:31
Глава офиса президента Украины встретился с руководством производителя БПЛА Bayraktar

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

"Он посетил производственные мощности компании Baykar, выпускающей беспилотные летательные аппараты Bayraktar... Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, производства БПЛА на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ермак, уточнили в пресс-службе, по поручению президента Украины Владимира Зеленского вручил Сельчуку Байрактару орден "За заслуги" третьей степени.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri "Baykar" şirkətinin müəssisəsini ziyarət edib

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