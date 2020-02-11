Глава офиса президента Украины подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Руководитель офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. По словам источников, Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава офиса президента обсуждал отставку со своими заместителями. "О причинах Богдана уйти из офиса президента источники не сообщают", - говорится в сообщении.