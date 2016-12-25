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    Глава оборонного комитета СФ исключает версию теракта на борту Ту-154

    Есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен.

    Как передает Report, об этом считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

    Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

    "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

    По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

    "Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

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