Глава оборонного комитета СФ исключает версию теракта на борту Ту-154

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования, теракт исключен.

Как передает Report, об этом считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

"Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.