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Глава области о последней ситуации в Харькове

Глава области о последней ситуации в Харькове Руководитель военной администрации Харьковской области Украины Олег Снегубов рассказал о последней ситуации в области.
Другие страны
19 июля 2023 г. 18:13
Глава области о последней ситуации в Харькове

Руководитель военной администрации Харьковской области Украины Олег Снегубов рассказал о последней ситуации в области.

В разговоре с восточноевропейским бюро Report О.Снегубов отметил, что область подвергается обстрелу из ракетно-зенитных комплексов "С-300":

"Участились случаи обстрела населенных пунктов на границе с Россией. Ежедневно обстрелу подвергаются 15-30 населенных пунктов. Эти населенные пункты уже не существуют физически, там все уничтожено. В нашей области разрушено более 30 тыс. зданий".

Глава военной администрации отметил, что более 500 тыс. жителей области стали вынужденными переселенцами:

"Они стараются найти более безопасные места. Часть вынужденных переселенцев находится в Купянске. Линия фронта проходит по этой территории, и сейчас ситуация в Купянске тяжелая. Враг перешел к наступательным операциям. Во время этих операций они используют регулярные подразделения. Тем не менее, Вооруженные силы Украины пресекают атаки и планомерно уничтожают их. Пока противнику не удалось захватить ни одной нашей позиции на этом направлении. Да, "серые зоны" увеличились, потому что расширились масштабы боевых действий".

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Версия на английском языке Governor Sinegubov speaks about latest situation in Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Vilayət rəhbəri Xarkovdakı son durumu açıqlayıb

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