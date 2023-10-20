О нас

Глава НПО из Эфиопии: Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам

Глава НПО из Эфиопии: Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам, тем самым нарушая права человека.
Другие страны
20 октября 2023 г. 15:59
Глава НПО из Эфиопии: Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам

Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам, тем самым нарушая права человека.

Как сообщает Report, об этом заявил глава НПО из Эфиопии Фекаду Демисе на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Лицензирование, осуществляемое западными странами, включая Францию, создает препятствия для доступа к медикаментам. Ограничение на доступ к медикаментам является несправедливым и нарушает права человека. Наличие доступа к лекарствам - ключевой аспект, каждый из нас имеет право на это", - сказал Фекаду Демисе.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Efiopiyalı QHT rəhbəri: “Müstəmləkə ölkələri dərmanlara girişi məhdudlaşdırır”
Версия на английском языке Ethiopian NGO head: Colonial countries restrict access to medicines

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi