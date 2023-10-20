Глава НПО из Эфиопии: Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам

Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам, тем самым нарушая права человека.

Колониальные страны ограничивают доступ к лекарствам, тем самым нарушая права человека.

Как сообщает Report, об этом заявил глава НПО из Эфиопии Фекаду Демисе на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Лицензирование, осуществляемое западными странами, включая Францию, создает препятствия для доступа к медикаментам. Ограничение на доступ к медикаментам является несправедливым и нарушает права человека. Наличие доступа к лекарствам - ключевой аспект, каждый из нас имеет право на это", - сказал Фекаду Демисе.

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.