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Глава "Новой инициативы за развитие Мали": Африка должна быть независимой

Глава "Новой инициативы за развитие Мали": Африка должна быть независимой Африка должна быть независимой.
Другие страны
17 мая 2023 г. 11:29
Глава Новой инициативы за развитие Мали: Африка должна быть независимой

Африка должна быть независимой.

Об этом заявил президент "Новой инициативы за развитие Мали" Халил Сиссе заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения"

Он заявил, что процесс колонизации в Африке все еще продолжается, страны Запада диктуют свои правила и под видом демократии продвигают господство.

"Африка имеет плодотворные земли, но почему-то мы вечно ждем продовольствие от других стран. С теми ресурсами, которые у нас есть мы можем прокормить не только себя, но и другие страны. Но колонизация, коррупция и западный империализм портит нам жизнь и останавливает развитие", - сказал он.

По его словам, Африка является вторым по величине и вторым по численности населения континентом.

"Однако континент остается очень бедным из-за рабства, колониализма, холодной войны, неоколониализма и глобализации",- отметил спикер.

Сиссе также призвал страны Африки развивать сотрудничество.

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Версия на английском языке Head of New Initiative for Development of Mali: Africa must be independent

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