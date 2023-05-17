Глава "Новой инициативы за развитие Мали": Африка должна быть независимой

Африка должна быть независимой.

Африка должна быть независимой.

Об этом заявил президент "Новой инициативы за развитие Мали" Халил Сиссе заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения"

Он заявил, что процесс колонизации в Африке все еще продолжается, страны Запада диктуют свои правила и под видом демократии продвигают господство.

"Африка имеет плодотворные земли, но почему-то мы вечно ждем продовольствие от других стран. С теми ресурсами, которые у нас есть мы можем прокормить не только себя, но и другие страны. Но колонизация, коррупция и западный империализм портит нам жизнь и останавливает развитие", - сказал он.

По его словам, Африка является вторым по величине и вторым по численности населения континентом.

"Однако континент остается очень бедным из-за рабства, колониализма, холодной войны, неоколониализма и глобализации",- отметил спикер.

Сиссе также призвал страны Африки развивать сотрудничество.