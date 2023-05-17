Глава "Новой инициативы за развитие Мали": Африка должна быть независимой

Африка должна быть независимой.
Об этом заявил президент "Новой инициативы за развитие Мали" Халил Сиссе заявил на посвященной Дню Африки конференции "Расширение прав и возможностей Африки и продвижение многосторонности в эпоху глобальных вызовов: роль Движения неприсоединения"
Он заявил, что процесс колонизации в Африке все еще продолжается, страны Запада диктуют свои правила и под видом демократии продвигают господство.
"Африка имеет плодотворные земли, но почему-то мы вечно ждем продовольствие от других стран. С теми ресурсами, которые у нас есть мы можем прокормить не только себя, но и другие страны. Но колонизация, коррупция и западный империализм портит нам жизнь и останавливает развитие", - сказал он.
По его словам, Африка является вторым по величине и вторым по численности населения континентом.
"Однако континент остается очень бедным из-за рабства, колониализма, холодной войны, неоколониализма и глобализации",- отметил спикер.
Сиссе также призвал страны Африки развивать сотрудничество.