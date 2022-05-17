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Глава НАТО: Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены

Глава НАТО: Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены "Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены"
Другие страны
17 мая 2022 г. 07:42
Глава НАТО: Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены

"Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены".

Как передает Report, об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем аккаунте в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я говорил с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу о решениях наших ближайших партнеров, Финляндии и Швеции, подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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Версия на английском языке Turkiye is a valued Ally, and any security concerns need to be addressed – Stoltenberg 
Версия на азербайджанском языке NATO rəhbəri: “Türkiyə dəyərli müttəfiqdir və narahatlığı aradan qaldırılmalıdır”

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