Глава НАТО: Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены

"Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены"

"Турция - ценный союзник, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены".

Как передает Report, об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем аккаунте в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я говорил с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу о решениях наших ближайших партнеров, Финляндии и Швеции, подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент", - сказал генеральный секретарь НАТО.