Глава НАТО призвал Швецию больше инвестировать в инфраструктуру

Швеция должна больше инвестировать в свою военную и гражданскую инфраструктуру, такую, как дорожная и железнодорожная сети, с тем чтобы та соответствовала требованиям НАТО по обеспечению транспортных возможностей в западно-восточном направлении.

Швеция должна больше инвестировать в свою военную и гражданскую инфраструктуру, такую, как дорожная и железнодорожная сети, с тем чтобы та соответствовала требованиям НАТО по обеспечению транспортных возможностей в западно-восточном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sveriges Radio.

"Необходимо больше инвестировать в инфраструктуру, как военную, так и гражданскую, чтобы перевозить грузы. Это касается всей Скандинавии, поскольку в текущих условиях ее можно рассматривать как одно оперативное целое", - считает он.

Глава НАТО также отметил необходимость дальнейшего развития шведской системы здравоохранения.