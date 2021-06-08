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Глава НАТО обсудил с Байденом отношения с Россией

Глава НАТО обсудил с Байденом отношения с Россией Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили отношения с Россией на состоявшейся в Вашингтоне встрече.
Другие страны
8 июня 2021 г. 03:14
Глава НАТО обсудил с Байденом отношения с Россией
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили отношения с Россией на состоявшейся в Вашингтоне встрече.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек Североатлантического альянса сообщил по завершении переговоров.

"Также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией", - заявил Столтенберг.

Он уклонился от прямого ответа на просьбу уточнить, состоится ли заседание Совета Россия - НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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