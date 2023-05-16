Глава NASA: Первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года

Первый полет разрабатываемого Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сверхзвукового пассажирского самолета X-59 состоится до конца 2023 года.

Первый полет разрабатываемого Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сверхзвукового пассажирского самолета X-59 состоится до конца 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил глава управления Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса.

"X 59 поднимется в воздух в конце этого года", - сказал он. Нельсон предположил, что вылет может состоятся с авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния, но пока этот вопрос еще окончательно не решен.

Глава NASA сообщил, что лайнер имеет необычную форму "с носом игольчатой формы". Предполагается, что самолет сможет вдвое сократить время полета с Восточного на Западное побережье США и обратно, которое сейчас составляет порядка 5-6 часов.