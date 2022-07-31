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Глава NASA раскритиковал Китай

Глава NASA раскритиковал Китай Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил недовольство тем, что Китай не поделился информацией о траектории возвращения в атмосферу первой ступени китайской тяжелой ракеты-носите
Другие страны
31 июля 2022 г. 07:42
Глава NASA раскритиковал Китай

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил недовольство тем, что Китай не поделился информацией о траектории возвращения в атмосферу первой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении Нельсона, опубликованном в соцсетях.

"Китайская Народная Республика не поделилась конкретной информацией о траектории падения их ракеты "Чанчжэн-5B" обратно на Землю. Все космические державы должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену такой информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5B", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке NASA rəhbəri Çinə çağırış edib

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