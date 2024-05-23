Глава NASA обеспокоен лунной программой КНР

Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства.
"Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны - Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени", - отметил глава NASA. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о "ценном ресурсе".
"Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет", - сказал Нельсон.
Напомним, что Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. Зонд успешно вышел на окололунную орбиту.