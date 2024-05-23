Глава NASA обеспокоен лунной программой КНР

Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР.

Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства.

"Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны - Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени", - отметил глава NASA. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о "ценном ресурсе".

"Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет", - сказал Нельсон.

Напомним, что Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. Зонд успешно вышел на окололунную орбиту.