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Глава NASA: Китай может заявить права на территории на Луне

Глава NASA: Китай может заявить права на территории на Луне Китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в новой космической гонке с США.
Другие страны
2 января 2023 г. 04:10
Глава NASA: Китай может заявить права на территории на Луне

Китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в новой космической гонке с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете Politico.

По его мнению, США участвуют в новой космической гонке с Китаем. Если Пекин одержит в ней победу, то он может заявить свои права на владение обширными участками Луны, утверждал глава NASA.

"Китай заберет наиболее богатые ресурсами участки лунной поверхности, если первым закрепится на естественном спутнике Земли. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория".

Основанием для такого рода утверждений является ситуация со спорными островами в Южно-Китайском море. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите, что они сделали с островами Спратли", - добавил глава NASA.

Он убежден в том, что США, как и планировалось, в 2025 году отправят своих астронавтов на Луну. Нельсон выразил обеспокоенность темпами подготовки Китая к высадке на спутнике.

"За последнее десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений, - сказал он. - Это также правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе". "И на южном полюсе Луны есть очень много мест, которые подходят для, как мы сейчас считаем, сбора воды и прочего", - сказал руководитель управления.

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Версия на азербайджанском языке NASA rəhbəri: “Çin Ayda əraziyə iddia edə bilər”

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