Глава Народного совета Туркменистана призвал создать транспортную стратегию тюркских стран

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал создать единую транспортную стратегию тюркских стран.
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"В сотрудничестве тюркских государств приоритетное место отведено транспортной сфере. Мы должны приступить к созданию единой транспортной стратегии. Консолидация усилий позволит нам достичь договоренностей с нашими международными партнерами и крупными инвесторами в этой сфере. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что стратегия Туркменистана по восстановлению Великого Шелкового пути имеет очень важное значение. В данном направлении основная роль принадлежит тюркским государствам", - приводит текст выступления Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Глава Народного совета отметил, что тюркский пояс много веков назад оказал значительное позитивное влияние на прогресс человечества, он географически связал развитие восточной и западной культур, став местом широкого обмена знаниями и достижениями в различных областях.
"На мой взгляд, сейчас следует говорить о переосмыслении и адаптации к этой великой исторической миссии тюркских народов. Посредством этого необходимо создать новую структуру сотрудничества на Евразийском пространстве. Определив его основные направления в политике, экономике, торговле, культуре, мировоззрении, необходимо придать этой работе характер устойчивости и последовательности", - считает Бердымухамедов.
Старейшины с ним согласились. В итоговом коммюнике заседания Совета они подчеркнули, что особое значение имеет стратегия возрождения Великого Шелкового пути с ключевой ролью тюркского пояса, оказавшего колоссальное позитивное влияние на развитие человечества. В документе стороны также отметили необходимость координации усилий тюркских государств в рамках универсальных и региональных организаций, подтвердили важность повышения роли ОТГ в решении глобальных и региональных вопросов.