Глава Народного совета Туркменистана призвал создать транспортную стратегию тюркских стран

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал создать единую транспортную стратегию тюркских стран.

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал создать единую транспортную стратегию тюркских стран.

Как передает Report , об этом он заявил на заседании Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

"В сотрудничестве тюркских государств приоритетное место отведено транспортной сфере. Мы должны приступить к созданию единой транспортной стратегии. Консолидация усилий позволит нам достичь договоренностей с нашими международными партнерами и крупными инвесторами в этой сфере. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что стратегия Туркменистана по восстановлению Великого Шелкового пути имеет очень важное значение. В данном направлении основная роль принадлежит тюркским государствам", - приводит текст выступления Бердымухамедова официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава Народного совета отметил, что тюркский пояс много веков назад оказал значительное позитивное влияние на прогресс человечества, он географически связал развитие восточной и западной культур, став местом широкого обмена знаниями и достижениями в различных областях.

"На мой взгляд, сейчас следует говорить о переосмыслении и адаптации к этой великой исторической миссии тюркских народов. Посредством этого необходимо создать новую структуру сотрудничества на Евразийском пространстве. Определив его основные направления в политике, экономике, торговле, культуре, мировоззрении, необходимо придать этой работе характер устойчивости и последовательности", - считает Бердымухамедов.

Старейшины с ним согласились. В итоговом коммюнике заседания Совета они подчеркнули, что особое значение имеет стратегия возрождения Великого Шелкового пути с ключевой ролью тюркского пояса, оказавшего колоссальное позитивное влияние на развитие человечества. В документе стороны также отметили необходимость координации усилий тюркских государств в рамках универсальных и региональных организаций, подтвердили важность повышения роли ОТГ в решении глобальных и региональных вопросов.