Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина переживет зиму без газа из России

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей странице в фейсбуке написал, что Украина сможет пережить зиму без российского газа за счет закупок с европейского направления.

«Мы можем обеспечить потребности Украины в газе этой зимой с европейского направления. И следующей. И любой другой. Диверсификация и рынок газа реально работают», — заявил он.

Коболев также выразил удивление большому количеству вопросов со стороны «разных людей» относительно возможного перекрытия газа со стороны России.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обеспокоен увеличением отбора газа Украиной из хранилищ, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.