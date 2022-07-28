Глава "Нафтогаза" рассчитывает вернуться в 2023 году к увеличению добычи газа

"Укргазвыдобування" (УГВ) стабилизировало темпы падения добычи природного газа в стране.

"Укргазвыдобування" (УГВ) стабилизировало темпы падения добычи природного газа в стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас мы уже начинаем стабилизировать добычу, у нас снизились темпы падения. В идеальном варианте мы сможем стабилизировать добычу до конца этого года и уже в следующем году увеличивать добычу", - сказал он в Киеве в четверг.

По словам главы "Нафтогаза", ожидаемый рост добычи связан с началом реализации программы горизонтального бурения.