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Глава "Нафтогаза" рассчитывает вернуться в 2023 году к увеличению добычи газа

Глава "Нафтогаза" рассчитывает вернуться в 2023 году к увеличению добычи газа "Укргазвыдобування" (УГВ) стабилизировало темпы падения добычи природного газа в стране.
Другие страны
28 июля 2022 г. 20:59
Глава Нафтогаза рассчитывает вернуться в 2023 году к увеличению добычи газа

"Укргазвыдобування" (УГВ) стабилизировало темпы падения добычи природного газа в стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас мы уже начинаем стабилизировать добычу, у нас снизились темпы падения. В идеальном варианте мы сможем стабилизировать добычу до конца этого года и уже в следующем году увеличивать добычу", - сказал он в Киеве в четверг.

По словам главы "Нафтогаза", ожидаемый рост добычи связан с началом реализации программы горизонтального бурения.

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