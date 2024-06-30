Глава нацразведки Турции обсудил с руководителем ХАМАС ситуацию в Газе

Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын обсудил с председателем политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией вопросы обмена заложников и ситуацию в секторе Газа.

Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын обсудил с председателем политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией вопросы обмена заложников и ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT.

Согласно информации, Калын и Хания также обсудили актуальное состояние переговорного процесса о прекращении огня в зоне конфликта, обменялись мнениями о том, какие шаги требуется сделать для обеспечения режима полного прекращения боевых действий.

Стороны остановились на вопросах обмена заложников и пленных, а также на проблеме доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.